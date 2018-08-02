Сегодня в Татарстане дождь, гроза и до +31

В четверг, 2 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем по республике местами кратковременный дождь и гроза.



Ветер северо-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15-20 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем по Татарстану составит от +26°С до +31°С. В Казани днем ожидается от +27°С до +29°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +26°С до +28°С.

Ранее синоптики сообщили о сохранении жаркой погоды в России в первую неделю августа.