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Сегодня в Татарстане дождь, гроза и до +31

04:31, 02.08.2018
Сегодня в Татарстане дождь, гроза и до +31
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 2 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем по республике местами кратковременный дождь и гроза.

Ветер северо-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15-20 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем по Татарстану составит от +26°С до +31°С. В Казани днем ожидается от +27°С до +29°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +26°С до +28°С.

Ранее синоптики сообщили о сохранении жаркой погоды в России в первую неделю августа.

Общество Татарстан
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