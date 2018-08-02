Тренер «Домжале»: «По качеству организации «Уфа» сравнима с немецким «Фрайбургом»

Главный тренер «Домжале» Симон Рожман в преддверии ответного матча Лиги Европы против «Уфы» поделился своими ожиданиями от поединка.

«Нам противостоит хорошо организованная российская машина, сравнимая по качеству с нашим прошлогодним соперником немецким «Фрайбургом». Нас ожидает сложный матч, но это не уменьшает наши амбиции. Мы рассчитываем на поддержку болельщиков.

В первой игре нам удалось грамотно выстроить оборону, а также развивать атаки. Если мы продолжим работать на подобном уровне, то будем на шаг ближе к осуществлению мечты. Воскресная победа в чемпионате страны показала, что все возможно», — сказал Рожман.

Напомним, сегодня состоится ответная встреча квалификации Лиги Европы между «Уфой» и «Домжале». Первый матч этих соперников закончился нулевой ничьей.