«Уфа» попробует пройти дальше в Лиге Европы

ФК «Уфа» попробует пройти дальше в Лиге Европы 2 августа. Сегодня в ответной игре 2-го квалификационного раунда евротурнира подопечные Сергея Томарова встретятся с «Домжале» на его скромной словенской арене. Неделю назад соперники разошлись миром в Уфе — 0:0.

Перед этой встречей, которая начнется в Словении в 21.30 мск, оба соперника успели отыграть поединки в своих чемпионатах. Словенцы, победив «Рудар Веленье» 3:1, лидируют с 6 очками в чемпионате Словении.

«Уфа» на старте чемпионата России отняла очки у действующего победителя, московского «Локомотива» — 0:0.

