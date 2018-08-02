В Татарстане на проведение Дня работников леса потратят 4,7 млн рублей

Госкомитет РТ по закупкам объявил тендер на оказание услуг по организации и проведению торжественного мероприятия ко Дню работников леса для Министерства лесного хозяйства РТ. На эти цели из республиканского бюджета выделили 4,7 млн рублей.

День работников леса пройдет в Казани 15 сентября с 12.00 до 15.00. В нем примут участие до 500 человек.

В обязанности победителя аукциона, который пройдет 23 августа, входят подбор места проведения, оформление зала, организация транспортного обслуживания, концертной программы и фото‑ и видеосъемки. Также исполнитель должен будет напечатать газету «Леса Татарстана» и снять фильм о развитии лесного хозяйства в РТ продолжительностью не менее 20 минут.

Ранее сообщалось, что в Татарстане вырубят 577,8 га леса за 26 млн рублей.