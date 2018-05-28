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В Татарстане вырубят 577,8 га леса за 26 миллионов рублей

06:59, 28.05.2018 1
В Татарстане вырубят 577,8 га леса за 26 миллионов рублей
Фото: pixabay.com

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана объявило аукцион на проведение выборочной санитарной рубки полезащитных лесных насаждений. Победитель должен будет за 20 дней выполнить работы в 24 районах на площади 577,8 га. Торги назначены на 14 июня 2018 года

Работа будет оплачена из республиканского бюджета, начальная цена лота составляет 26 048 940 рублей. Самый большой фронт работ намечен в Атнинском — 77,6 га и Лениногорском районах — 59,62 га, передает ИА REGNUM.

Ранее замглавы Минлесхоза Пензенской области заподозрили в незаконной вырубке леса на 90 млн рублей.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:18
    вместо того что бы сажать везде деревья у нас их вырубают. у нас из за хим заводов и Татнефти уже дышать ничем. все поля брошенные там тоже деревья сажать надо. сколько можно уничтожать природу. где прокуратура общесивенность экологи гринпис. народ почему молчить.
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