ОНФ предложил продлить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком с полутора до трех лет

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил увеличить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком с полутора до трех лет в случае отсутствия мест в яслях.



Соответствующее предложение направлено вице-премьерам Татьяне Голиковой и Ольге Голодец для включения в разрабатываемый национальный проект «Демография», предусмотренный «майским указом» президента России Владимира Путина, передает RT.

Общественники пояснили, что многие родители хотят выйти на работу после окончания выплат, однако мест в яслях хватает не на всех. По данным Минобрнауки, на 1 января 2018 года доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет составила 79,8%.

Ранее сообщалось, что в России могут увеличить выплаты работающим в декрете женщинам.