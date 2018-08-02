Минкомсвязи предложило ввести электронные свидетельства о рождении вместо бумажных

Бумажные свидетельства о рождении ребенка необходимо заменить на электронные. Об этом заявил глава Минкомсвязи Константин Носков.

«По факту рождения ребенка в тот же момент должна появляться [электронная] запись о том, что он родился, и не нужно свидетельства о рождении. Бумажка никому не нужна, нужна запись о том, что появился новый человек», — приводят его слова «Известия».

Ранее сообщалось, что с 2020 года начнет работу система электронных трудовых книжек.