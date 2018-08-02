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Минкомсвязи предложило ввести электронные свидетельства о рождении вместо бумажных

06:21, 02.08.2018
Минкомсвязи предложило ввести электронные свидетельства о рождении вместо бумажных
Фото: ru.wikipedia.org

Бумажные свидетельства о рождении ребенка необходимо заменить на электронные. Об этом заявил глава Минкомсвязи Константин Носков.

«По факту рождения ребенка в тот же момент должна появляться [электронная] запись о том, что он родился, и не нужно свидетельства о рождении. Бумажка никому не нужна, нужна запись о том, что появился новый человек», — приводят его слова «Известия».

Ранее сообщалось, что с 2020 года начнет работу система электронных трудовых книжек.

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