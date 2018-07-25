АСВ выставило на торги имущество «Татфондбанка» стоимостью более 9 млн рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выставило на торги имущество «Татфондбанка» общей стоимостью около 9,2 млн рублей.
- Банкоматы Nautilus Hyosung Monymax 5600 — 16 шт., стоимостью около 5,2 млн рублей;
- Банкоматы Wincor Nixdorf ProCash 2000xe — 3 шт., Wincor Nixdorf ProCash 2050xe — 2 шт., Wincor Nixdorf ProCash 2100xe — 2 шт., Wincor Nixdorf ProCash 2150xe, стоимостью около 4 млн рублей.
Ранее АСВ взыскало с Государственного жилищного фонда при президенте РТ 12 земельных участков в Казани. Продажи лотов будут проходить с открытых торгов, начальная цена — 383,8 млн рублей.ЭкономикаБанки Татарстан
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