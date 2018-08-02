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В Оренбургской области ликвидировали природный пожар, угрожавший базе отдыха

02:31, 02.08.2018
В Оренбургской области ликвидировали природный пожар, угрожавший базе отдыха
Фото: 56.mchs.gov.ru

Спасатели ликвидировали возгорание сухой травы в Оренбургской области, которое из-за сильного ветра создало реальную угрозу распространения огня на жилые дома поселка и дачного массива.

Сухая трава горела на площади 7 гектаров вблизи села Подгорное Кувандыкского городского округа. Была угроза распространения огня на базу отдыха «Уралэлектро», говорится в сообщении ГУ МЧС Оренбургской области.

Отмечается, что в настоящее время в Кувандыкском городском округе введен режим «чрезвычайной ситуации». Пострадавших и погибших нет. Угрозы населенному пункту нет.

Происшествия
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