В Оренбургской области ликвидировали природный пожар, угрожавший базе отдыха

Спасатели ликвидировали возгорание сухой травы в Оренбургской области, которое из-за сильного ветра создало реальную угрозу распространения огня на жилые дома поселка и дачного массива.



Сухая трава горела на площади 7 гектаров вблизи села Подгорное Кувандыкского городского округа. Была угроза распространения огня на базу отдыха «Уралэлектро», говорится в сообщении ГУ МЧС Оренбургской области.

Отмечается, что в настоящее время в Кувандыкском городском округе введен режим «чрезвычайной ситуации». Пострадавших и погибших нет. Угрозы населенному пункту нет.