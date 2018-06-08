Самым большим бизнесом на планете оказался китайский банк — Forbes

Журнал Forbes составил рейтинг самых больших компаний в мире. Возглавил его банк из Китая, работающий под брендом ICBC. Большая часть акций фирмы принадлежит правительству, меньшая — торгуется на бирже.

На второй строчке расположился «Строительный банк Китая» (China Construction Bank), тройку лидеров дополнил финансовый гигант JPMorgan Chase из США.

Также в рейтинг попали компании Apple, Samsung, Microsoft, автомобильный концерн Volkswagen и другие.

Ранее сообщалось, что татарстанская нефтяная компания «Татнефть» попала в рейтинг крупнейших компаний мира Global 2000.