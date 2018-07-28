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Синоптики сообщили о сохранении жаркой погоды в России на следующей неделе

10:29, 28.07.2018
Синоптики сообщили о сохранении жаркой погоды в России на следующей неделе
Фото: pixabay.com

Необычно жаркая погода сохранится на территории России и Европы всю следующую неделю. Об этом рассказала заместитель генерального директора Всемирной метеорологической организации Елена Манаенкова.

«Прогнозы наших центров в Германии, Великобритании и России говорят о том, что жара точно будет продолжаться и на следующей неделе тоже» — цитирует ее «РИА Новости».

По словам Манаенковой, такие условия в северном полушарии сформировались из-за зависшего антициклона. Он блокирует зону сильного ветра в верхней тропосфере, который обычно не пускает горячий воздух из тропической зоны в средние широты, пояснила она.

Напомним, что по данным Всемирной метеорологической организации, 2017 год стал одним из самых жарких в истории.

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