Синоптики сообщили о сохранении жаркой погоды в России на следующей неделе

Необычно жаркая погода сохранится на территории России и Европы всю следующую неделю. Об этом рассказала заместитель генерального директора Всемирной метеорологической организации Елена Манаенкова.



«Прогнозы наших центров в Германии, Великобритании и России говорят о том, что жара точно будет продолжаться и на следующей неделе тоже» — цитирует ее «РИА Новости».



По словам Манаенковой, такие условия в северном полушарии сформировались из-за зависшего антициклона. Он блокирует зону сильного ветра в верхней тропосфере, который обычно не пускает горячий воздух из тропической зоны в средние широты, пояснила она.

Напомним, что по данным Всемирной метеорологической организации, 2017 год стал одним из самых жарких в истории.