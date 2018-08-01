Имущество КЗСК-Силикон оценили в 1,9 миллиарда рублей

Имущество недостроенного завода «КЗСК-Силикон», которое не находится в залоге, оценили в 1,9 млрд рублей (с НДС). Такие данные приводит Центр независимой экспертизы собственности.



В основном это оборудование и производственные участки. Среди них производство полимерных материалов (255,4 млн рублей), энергоблок (98,7 млн рублей), трубопроводные (83,9 млн рублей) и кабельные эстакады (59,3 млн рублей), две подстанции (80,3 млн и 66,7 млн рублей) и два генератора водорода (по 42,3 млн рублей), сообщает «Коммерсант».

Кроме того, у предприятия есть имущество общей стоимостью около 1,1 млрд рублей, заложенное в других организациях.

Напомним, что требования кредиторов третьей очереди к «КЗСК-Силикон» после открытия конкурсного производства достигли 4,27 млрд рублей. После этого свои заявления о внесении в реестр требований кредиторов направили Минпромторг, ВЭБ и ФНС на общую сумму свыше 1 млрд рублей. Подробности — в материале «Реального времени».

