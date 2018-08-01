Потерпевший попросил отложить допрос Надыра Хайруллина о взятке в 24 млн

Фото: Олег Тихонов

Сегодня суд отложил рассмотрение дела 64-летнего политика и бизнесмена Надыра Хайруллина, так как потерпевший, застройщик таунхаусов Альберт Кабиров, не смог прийти. Его родственники сообщили адвокату обвиняемого, что он заболел, «у него давление». В ходе заседания представитель Кабирова попросила перенести слушание:

— В связи с состоянием здоровья он не может присутствовать лично на судебном заседании. Сейчас мы перешли к стадии допроса подсудимого, и потерпевший как раз обладает большей осведомленностью по данному вопросу, у него есть вопросы, которые он хотел задать подсудимому. Поэтому просим отложить дело.

Суд удовлетворил ходатайство, заседание перенесли на 15 августа. Напомним, что Надыра Хайруллина обвиняют в получении взятки в размере 24 млн рублей. По версии следствия, застройщик Кабиров передал ему эти деньги в надежде легализовать свои незаконные постройки.