В России самозанятых могут освободить от уплаты взносов в ПФР

Правительство РФ рассмотрит возможность освобождения самозанятых граждан от страховых взносов в Пенсионный фонд. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«Если мы говорим о предпринимателях, если мы говорим о самозанятых гражданах, то мы сейчас обсуждаем возможность их освобождения от страховых платежей, но при принятии ими на себя полного риска по увеличению уровня своего пенсионного обеспечения, уровня социальной пенсии», — приводит слова Орешкина ТАСС.

По словам министра, задача правительства состоит в том, чтобы обеспечить определенный минимум с точки зрения пенсионного обеспечения.



Ранее Минфин РФ предложил установить налог для самозанятых на уровне 2,5— 4,5%. Еще 1,5% от дохода пойдут на страховые взносы.