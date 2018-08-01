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В России самозанятых могут освободить от уплаты взносов в ПФР

16:33, 01.08.2018
В России самозанятых могут освободить от уплаты взносов в ПФР
Фото: kremlin.ru

Правительство РФ рассмотрит возможность освобождения самозанятых граждан от страховых взносов в Пенсионный фонд. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«Если мы говорим о предпринимателях, если мы говорим о самозанятых гражданах, то мы сейчас обсуждаем возможность их освобождения от страховых платежей, но при принятии ими на себя полного риска по увеличению уровня своего пенсионного обеспечения, уровня социальной пенсии», — приводит слова Орешкина ТАСС.

По словам министра, задача правительства состоит в том, чтобы обеспечить определенный минимум с точки зрения пенсионного обеспечения.

Ранее Минфин РФ предложил установить налог для самозанятых на уровне 2,5— 4,5%. Еще 1,5% от дохода пойдут на страховые взносы.

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