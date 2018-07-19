Минфин решил снизить налог для самозанятых — СМИ

Министерство финансов России подготовило концепцию налога на профессиональный доход для самозанятых. Документ направлен в аппарат правительства.



Новый сбор для этой категории граждан предлагается установить на уровне 2,5— 4,5% от выручки в зависимости от того, кому оказывались услуги, передают «Известия» со ссылкой на документ. Еще 1,5% от дохода пойдут на страховые взносы.

Ведомство также готово предоставить 30 тыс. налогового вычета самозанятым, чтобы мотивировать их к переходу на новый режим.

Отмечается, что законопроект с новой системой налогообложения для самозанятых Минфин планирует внести в кабмин уже в сентябре.

Ранее стало известно, что ставка налога на самозанятое население будет зависеть от объема продаж производимой им продукции.