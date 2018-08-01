Пермскую компанию обвинили в поломке памятника Ленину в Челябинске

Челябинские коммунисты обвинили пермскую компанию «Евразия-Сервис» в поломке памятника Владимиру Ленину на площади Революции.

По предварительной версии, в ходе демонтажа и замены гранитных плит было повреждено кирпичное основание постамента. В областное отделение КПРФ поступило обращение регионального отделения творческого Союза художников о том, что из-за действий подрядчика памятник может в скором времени обрушиться.

«Компания ведет реставрационные работы по снятию гранитных блоков, да еще и с помощью отбойников, уничтожает памятник, и монумент может рухнуть прямо на строителей или прохожих», — написал на своей странице в соцсети депутат челябинской гордумы Константин Нациевский.

На данный момент все работы остановлены по требованию госкомитета по охране объектов историко-культурного наследия. Специальная комиссия будет оценивать причиненный памятнику ущерб.

Напомним, ранее в самой Перми началась реставрация памятника Владимиру Ленину. Обновление статуи Ленина обойдется муниципальному бюджету в 958,7 тысячи рублей. В Челябинске же работы оценили в 14,8 млн рублей.

