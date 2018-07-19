В Перми отреставрируют памятник Владимиру Ленину за 950 тысяч рублей

Фото: «Реальное время» / Дмитрий Овчинников

В Театральном сквере в Перми началась реставрация памятника Владимиру Ленину.

В рамках работ запланированы очистка и полировка поверхности скульптуры и постамента, покрытие металлических поверхностей лаком, замена бронзовых деталей, а также ремонт ступеней, постамента и площадки вокруг него, рассказали в пресс-службе городской администрации.

По информации «РБК-Пермь», обновление статуи Ленина обойдется муниципальному бюджету в 958,7 тысяч рублей. Завершить работы на объекте планируется до начала сентября.

Напомним, ранее в Кирове установили памятник семье императора Николая II.