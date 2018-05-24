В российских школах появится курс о семейном укладе

В российских школах собираются ввести курс о семейном укладе. Методические рекомендации по его подготовке для школьников и их родителей до 1 июня 2018 года будут направлены во все регионы России.

В курсе должны присутствовать такие тематические блоки, как «основы семейной психологии, возрастной педагогики, мужской и женской культуры, семейного уклада, семейного воспитания, семейного права», сообщает «Коммерсант».

Также в рамках обучения семейному укладу планируют преподавать «основы здорового образа жизни и содержательного досуга, формы и методы изучения истории семьи, истории рода, духовно-нравственное развитие, формирование культуры поведения, формирование у ребенка гражданского самосознания», рассказал ответственный секретарь координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев.

Ранее сообщалось, что в российских школах могут ввести уроки психологии.

