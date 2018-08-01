Ялалов назначил вице-мэра Уфы по общественному транспорту

Мэр Уфы Ирек Ялалов выйдя из отпуска сообщил о создании новой должности. В горадминистрации появится замруководителя, отвечающий за развитие общественного транспорта.

На новую должность назначен Андрей Федосов, который ранее занимал должность начальника управления жизнеобеспечения города, передает proufu.ru.

Кроме того, советником мэра был назначен Станислав Сырыгин. Он будет исполнять обязанности на общественных началах. Сырыгин является активистом велосипедного движения и возможно также будет отвечать за развитие транспорта в Уфе.