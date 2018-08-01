Ремонт самой «убитой» улицы Казани завершили на 70%

Работы по ремонту одной из самых «убитых» дорог Казани — улицы Магистральной завершен на 70%. Об этом сообщили в мэрии города.

Работы по капремонту улицы включают замену дорожного полотна, остановок общественного транспорта и элементов безопасности, полное переустройство сетей водоснабжения, связи, электроснабжения, газа, а также устройство новых сетей ливневой канализации.

«Дорога полностью меняется — если раньше она была узкая, местами семиметровая, то сейчас она доходит шириной до 14 метров», — сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

Также в капремонт входит устройство наружного освещения — 76 из 95 запланированных светоточек рабочие уже установили, отметили в мэрии.



Напомним, что на ремонт улицы Магистральной выделили 623 млн рублей. Все работы планируется завершить в начале декабря.