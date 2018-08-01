Мэр Пензы перейдет в онкодиспансер
Глава Пензы Валерий Савельев сообщил об уходе с поста главы города. Он станет руководителем областного онкодиспансера.
«Губернатор обозначил необходимость строительства новых корпусов онкобольницы, среди которых будет и хирургический. Реализацией всех этих задач вместе с сотрудниками онкодиспансера я и займусь на новом посту», — говорится в сообщении от лица мэра, опубликованном на сайте гордумы.
Савельев отметил, что останется муниципальным депутатом от округа №26.
Новый глава будет избран на очередной сессии гордумы 3 августа.ОбществоВласть
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