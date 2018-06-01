На проект реновации центральной улицы Перми выделили 27 млн рублей

В Перми стартовал открытый конкурс по поиску подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту центральной улицы Перми — Комсомольскому проспекту.

Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, максимальная цена контракта составит более 27 млн рублей. Деньги выделит бюджет города. Планируется, что ремонт затронет весь проспект — от улицы Монастырской до улицы Чкалова.

Подрядчику предстоит создать проект с оформленной документацией по обустройству аллеи и дороги, который он потом должен передать «Пермблагоустройству».

Итоги конкурса подведут 4 июля. Срок на выполнение всех работ — до декабря 2018 года.