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Верховный суд РТ отправил на повторное рассмотрение дело по «долларовому» депозиту Зиганшина

11:32, 01.08.2018
Верховный суд РТ отправил на повторное рассмотрение дело по «долларовому» депозиту Зиганшина
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня Верховный суд РТ в кассационной инстанции отменил решение Советского суда и апелляционное решение Верховного суда РТ по иску АСВ по отмене зачета депозита ПСО «Казань» в качестве оплаты потребительского кредита Равиля Зиганшина в «Татфондбанке».

Равиль Зиганшин подал кассационную жалобу и президиум Верховного суда сегодня ее удовлетворил и отправил дело на повторное рассмотрение в Советский суд, передает корреспондент «Реального времени».

Подробнее о деле читайте в материале «Реального времени».

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