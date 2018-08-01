ВМФ до конца года получит еще 18 кораблей и судов

ВМФ России в этом году уже получил 8 кораблей и судов, осталось еще 18. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«В этом году флот уже получил 4 надводных корабля, 1 противодиверсионный катер и 3 судна обеспечения. А всего за 2018 год на флот должны поступить 26 новых кораблей, катеров и судов. В том числе — 4 корабля, оснащенных крылатыми ракетами «Калибр», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Зеленодольский завод к 2022 году передаст ВМФ России шесть корветов проекта 22160.