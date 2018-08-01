Уфимцы примут участие в этапе ЧР по пляжному волейболу в Казани

Волейболисты «Урала» Андрей Абрамов/Алексей Дорофеев и Линар Мустаев/Айдар Асадуллин примут участие в четвертом этапе чемпионата России по пляжному волейболу, сообщает пресс-служба волейбольного клуба из столицы Башкортостана. Он пройдет с 1 по 5 августа в Казани.



Команда Радика Каримова продолжает подготовку к финалу чемпионата России, который пройдет в Анапе с 22 по 26 августа. Кубок России также примет Анапа — с 29 августа по 2 сентября.

Недавно контракт с «Уралом» сроком на один год подписал уфимский воспитанник Александр Родионов.

