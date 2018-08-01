Новости спорта

12:24 МСК
Новости раздела
Спорт

Уфимцы примут участие в этапе ЧР по пляжному волейболу в Казани

10:35, 01.08.2018

Волейболисты «Урала» Андрей Абрамов/Алексей Дорофеев и Линар Мустаев/Айдар Асадуллин примут участие в четвертом этапе чемпионата России по пляжному волейболу, сообщает пресс-служба волейбольного клуба из столицы Башкортостана. Он пройдет с 1 по 5 августа в Казани.

Команда Радика Каримова продолжает подготовку к финалу чемпионата России, который пройдет в Анапе с 22 по 26 августа. Кубок России также примет Анапа — с 29 августа по 2 сентября.

Недавно контракт с «Уралом» сроком на один год подписал уфимский воспитанник Александр Родионов.

СпортВолейбол БашкортостанТатарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты