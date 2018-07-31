Воспитанник уфимского клуба Александр Родионов подписал контракт с «Уралом»

Блокирующий Александр Родионов подписал контракт с «Уралом», сообщает пресс-служба уфимского волейбольного клуба. Соглашение с Родионовым рассчитано на один год.



Воспитанник уфимского клуба последние два сезона провел в высшей лиге «А», выступая за челябинское «Динамо». В сезонах 2014/15 и 2015/16 Родионов был четвертым блокирующим «Урала», сыграв в Суперлиге восемь матчей.

Напомним, ранее еще один уфимский воспитанник, доигровщик Александр Мочалов также подписал контракт с «Уралом» сроком на один год.

По итогам прошлого сезона уфимский «Урал» занял 9-е место в чемпионате мужской российской Суперлиги.





