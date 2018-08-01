Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко: «Это аура Лиги чемпионов и Лиги Европы»

После стартового матча нового сезона в Премьер-лиге против новичка турнира самарских «Крыльев Советов» (0:0) наставник ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о своих ощущениях по поводу аншлага на трибунах и прокомментировал шероховатости в игре своей команды:



— Мы провели две игры с посещаемостью в 40 тысяч зрителей — в Нижнем Новгороде и сегодня в Самаре. Хочу сказать, что мы должны это сохранить. Для молодых это колоссальный опыт. Это аура Лиги чемпионов и Лиги Европы. Может быть, вначале команда хозяев играла зажато, но потом стадион «Крыльям» начал помогать. По тому количеству моментов, которое было сегодня создано, счет закономерен. Нам нужно более нестандартно действовать в атаке и создавать больше моментов, — считает главный тренер «армейцев».