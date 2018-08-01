В Татарстане осудили москвича за аферу с веб-магазином

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В Бугульме вынесли приговор жителю Москвы, признавшему вину в афере с заказами через виртуальный магазин. На его след полицейские вышли, получив в марте этого года заявление от гендиректора бугульминской оптовой фирмы, который оплатил виртуальный заказ на офисную бумагу в 1 млн 250 тысяч рублей и не дождался товара.

Со слов потерпевшего, на одном из сайтов он оставил заявку на поставку офисной бумаги и позже получил на электронную почту сообщение — заказ принят. Далее прислали договор и счет на оплату. Потерпевший запросил у поставщика свидетельство ИП, а также ИНН и копию паспорта, потом проверил полученные данные на официальных сайтах, и убедился, что такой партнер есть в госреестре. После чего и перечислил ему деньги. А «партнер» перестал выходить на связь.

В ходе следствия полицейские установили: подозреваемый нашел через соцсети человека, готового оформить себя в качестве ИП и получать за это ежемесячное вознаграждение. Зарегистрировали ИП в Пензе, где в тот период действовали «налоговые каникулы». Дальше подозреваемый открыл сайт по поставке офисных товаров по сниженным ценам. Посты о продаже он придумывал сам, украшая снимками, скачанными с сайтов легальных интернет-магазинов. От клиентов требовалась лишь обязательная предоплата.

Для москвича было неожиданным, когда за ним прибыли полицейские из Татарстана. Впрочем, отпираться он не стал — еще до суда погасил ущерб бугульминской фирмы. В результате приговор суда был мягким — 3 года лишения свободы условно со штрафом в 100 тысяч рублей в доход государства.

Впрочем, нельзя исключать, что этого условника уже ищут и другие обманутые клиенты.