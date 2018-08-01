В Саратове сын известного бизнесмена, обвиняемый в смертельной аварии, отправится в СИЗО

Фигурант уголовного дела о смертельной аварии в Саратове 25-летний Антон Агадашев арестован на два месяца по решению суда.

По предварительным данным, вечером 29 июля обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль внедорожника Lexus RX350. Через некоторое время он протаранил автомобиль «Волга», которым управлял пенсионер. Отечественную машину отбросило в столб.

В результате ДТП погибла 16-летняя пассажирка «Волги», другой пассажир того же возраста был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, пишет издание «Четвертая власть».

Стоит отметить, что адвокаты Агадашева просили суд не сажать саратовца в СИЗО, а отправить под домашний арест. Однако обвиняемого заключили под стражу до 29 сентября.

Добавим, что Антон Агадашев является сыном известного в Саратове бизнесмена Фаика Агадашева. Молодой человек публикует в социальной сети фотографии, как он катается на яхте, отдыхает в ночных клубах и ездит на иномарках. Как пишут местные СМИ, Антон Агадашев ранее уже был лишен водительских прав за нетрезвое вождение.

Напомним, ранее в Уфе суд арестовал подозреваемых в убийстве топ-менеджера УМПО.

