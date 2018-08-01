В Казани до 21 сентября перекроют для ремонта улицы Ботаническую и Роторную
В Казани до 21 сентября ограничат движение транспорта по улицам Ботанической и Роторной. Соответствующее распоряжение подписано в исполкоме города.
Закрытие связано с работами по ремонту проезжей части и с устройством ливневой канализации, сообщает пресс-служба мэрии города.
Так, до указанной даты будет закрыто движение на ул. Ботанической, на участке от ул. Шаляпина до ул. Родины и на ул.Роторной, на участке от ул. Ботанической до ул. Павлюхина.
Ранее «Реальное время» писало, что в Казани до 3 августа закроют улицу Большую Красную.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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