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В Казани до 21 сентября перекроют для ремонта улицы Ботаническую и Роторную

10:01, 01.08.2018
В Казани до 21 сентября перекроют для ремонта улицы Ботаническую и Роторную
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Казани до 21 сентября ограничат движение транспорта по улицам Ботанической и Роторной. Соответствующее распоряжение подписано в исполкоме города.

Закрытие связано с работами по ремонту проезжей части и с устройством ливневой канализации, сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, до указанной даты будет закрыто движение на ул. Ботанической, на участке от ул. Шаляпина до ул. Родины и на ул.Роторной, на участке от ул. Ботанической до ул. Павлюхина.

Ранее «Реальное время» писало, что в Казани до 3 августа закроют улицу Большую Красную.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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