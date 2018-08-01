В Казани до 21 сентября перекроют для ремонта улицы Ботаническую и Роторную

В Казани до 21 сентября ограничат движение транспорта по улицам Ботанической и Роторной. Соответствующее распоряжение подписано в исполкоме города.

Закрытие связано с работами по ремонту проезжей части и с устройством ливневой канализации, сообщает пресс-служба мэрии города.



Так, до указанной даты будет закрыто движение на ул. Ботанической, на участке от ул. Шаляпина до ул. Родины и на ул.Роторной, на участке от ул. Ботанической до ул. Павлюхина.

Ранее «Реальное время» писало, что в Казани до 3 августа закроют улицу Большую Красную.