В Казани до 3 августа закроют улицу Большая Красная

В Казани до 3 сентября будет частично ограничено движение транспорта на проезжей части ул. Большой Красной. Соответствующее распоряжение подписано в исполкоме города.

«До 3 сентября движение транспорта ограничено в районе дома №12 по ул. Большая Красная. Это связано с работами по строительству водопровода», — говорится в сообщении мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что в Казани с 28 июля до конца августа будет поэтапно закрываться дорога на улице Малой Красной.