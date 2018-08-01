Дольщиков «Симфонии» просят поддержать передачу домов ЖСК

Фото: Василя Ширшова

Сегодня утром представители исполкома Казани собрали дольщиков «Фон-Ривьеры» в ЖК «Симфония». Встреча прошла на площадке между 3-м и 4-м домами, которые взялась достраивать компания «Бриз». Напомним, в ноябре прошлого года дольщики проголосовали за создание ЖСК, но объекты незавершенного строительства пока так и не переданы этим кооперативам.

— Все работы идут по плану, но есть одно препятствие, которое мы преодолеть не можем. Все это хозяйство должно быть передано в ЖСК. Если не будет передано, объект сдать невозможно, — заявил первый заместитель руководителя исполкома Казани по градостроительной политике Азат Нигматзянов.

Представитель конкурсного управляющего в свою очередь добавила, что 28 августа в татарстанском арбитраже будет решаться вопрос о передаче домов ЖСК и попросила дольщиков прийти и поддержать это решение. По ее словам, в обоих домах есть противники инициативы, но их меньшинство — всего семеро. Если же суд все-таки примет решение не передавать дома жилищно-строительным кооперативам, они попадут в конкурсную массу и будут выставлены на торги, предупредила Гульгена Замалеева.

Ранее «Реальное время» писало, как 75% дольщиков «Симфонии» проголосовали за создание ЖСК.