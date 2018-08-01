Волейболисты казанского «Зенита» передвинули преградившую путь машину
Игроки казанского волейбольного клуба «Зенит» самостоятельно передвинули машину, которая перегородила въезд клубному автобусу на территорию стадиона.
«Разминка», — написал доигровщик команды Алексей Спиридонов в своем Instagram.
Публикация от Alexey Spiridonov (@spirik15) 30 Июл 2018 в 2:50 PDT
Напомним, волейболисты казанского «Зенита» в шестой раз стали победителями Лиги чемпионов.СпортВолейбол Татарстан
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