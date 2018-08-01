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Волейболисты казанского «Зенита» передвинули преградившую путь машину

01:35, 01.08.2018
Волейболисты казанского «Зенита» передвинули преградившую путь машину
Фото: zenit-kazan.com

Игроки казанского волейбольного клуба «Зенит» самостоятельно передвинули машину, которая перегородила въезд клубному автобусу на территорию стадиона.

«Разминка», — написал доигровщик команды Алексей Спиридонов в своем Instagram.

Напомним, волейболисты казанского «Зенита» в шестой раз стали победителями Лиги чемпионов.

СпортВолейбол Татарстан
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