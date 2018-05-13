Казанский «Зенит» в шестой раз выиграл Лигу чемпионов по волейболу

Волейболисты казанского «Зенита» обыграли итальянскую «Чивитанову» и в шестой раз стали победителями Лиги Чемпионов.



Встреча прошла в «Баскет-холле» и завершилась со счетом 3:2 (29:27; 18:25; 23:25; 25:23; 17:15) в пользу «Зенита».



Таким образом, «Зенит» в шестой раз в истории и в четвертый раз подряд завоевал кубок Лиги чемпионов. Ранее клуб побеждал в этом турнире в 2008, 2012, 2015, 2016 и 2017 году.

Напомним, что в полуфинальном матче казанский «Зенит» обыграл итальянскую «Перуджу». Встреча завершилась со счетом 3:0.

Сегодня «Перуджа» стала бронзовым призером, победив в матче за третье место польскую «Заксу».