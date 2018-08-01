Сегодня в Татарстане до +28

В среду, 1 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Осадков в республике не предвидится.

Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Столбик термометра ночью покажет от +10°С до +15°С. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +23°С до +28°С.

В Казани днем ожидается от +26°С до +28°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +23°С до +27°С.