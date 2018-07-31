Самозанятых могут вывести из сферы действия трудового законодательства

Министерство труда и социальной защиты предложило вывести самозанятых из сферы действия трудового законодательства. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов.

Уточняется, что работа нянь, сиделок, репетиторов, уборщиц и других самозанятых ведется без оформления трудовых отношений, и контроля за соблюдением их прав нет, передает «Коммерсант». При этом работодатель фактически не может нести обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом.

Отмечается, что поправки касаются только самозанятых, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поручил провести исследование, чтобы в дальнейшем выработать предложения по созданию комфортной среды для самозанятых и включить их в легальную экономику.