США продлили инвесторам срок избавления от ценных бумаг «Группы ГАЗ», En+ и «Русала»

США продлили срок, за который американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых инструментов российских компаний En+, «Группа ГАЗ» и «Русал».



Изначально ведомство определило срок до 7 мая, затем инвесторам США разрешили проводить сделки с «Русалом» до 23 октября 2018 года. До 5 августа также был продлен срок, в течение которого американские инвесторы должны избавиться от активов En+, «Русала» и ГАЗ.

Теперь срок продлен до 23 октября, передает ТАСС со ссылкой на Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

Ранее стало известно, что попавшая под санкции компания En+, подконтрольная Олегу Дерипаске, планирует договориться с ВТБ, который находится под секторальными санкциями США, о погашении кредитов.