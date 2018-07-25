En+ Дерипаски договаривается с ВТБ о списании кредитов для вывода компании из-под санкций

Попавшая под санкции компания En+, подконтрольная Олегу Дерипаске, планирует договориться с ВТБ, который находится под секторальными санкциями США, о погашении кредитов.

Компания пытается выполнить финальную часть так называемого «плана Баркера» — комплекса мер по выходу из-под санкций.



Для этого компания попросила OFAC — отвечающее за санкции подразделение Минфина США — временно исключить энерго-металлургическую компанию, а также тесно связанного с ней крупнейшего в мире производителя алюминия UС Rusal, из санкционного списка, сообщают «Открытые медиа».

Отмечается, что план предложил в апреле новый независимый председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер.

Ранее сообщалось, что UC Rusal передал в Минфин США план вывода компании из-под санкций.