Арбитраж Башкирии запустил банкротство фонда, реконструировавшего в Уфе Конгресс-холл и оперный театр

Арбитражный суд Башкирии ввел процедуру наблюдения в Фонде строительства спортивных сооружений и социально значимых объектов РБ (ФССС и СЗО РБ).

Временным управляющим утвержден Дмитрий Молин из Ассоциации МСРО «Содействие», следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротствах.

Заседание по банкротству фонда назначено на 28 ноября.

Стоит отметить, что фонд занимался реконструкцией таких объектов, как Конгресс-холл, театр оперы и балета и стадион «Нефтяник». Также он строил гребной канал в микрорайоне Инорс и горнолыжный центр «Мраткино».