Арбитраж Башкирии запустил банкротство фонда, реконструировавшего в Уфе Конгресс-холл и оперный театр
Арбитражный суд Башкирии ввел процедуру наблюдения в Фонде строительства спортивных сооружений и социально значимых объектов РБ (ФССС и СЗО РБ).
Временным управляющим утвержден Дмитрий Молин из Ассоциации МСРО «Содействие», следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротствах.
Заседание по банкротству фонда назначено на 28 ноября.
Стоит отметить, что фонд занимался реконструкцией таких объектов, как Конгресс-холл, театр оперы и балета и стадион «Нефтяник». Также он строил гребной канал в микрорайоне Инорс и горнолыжный центр «Мраткино».НедвижимостьБизнес Башкортостан
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