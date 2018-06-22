Пермские хостелы оказались самыми дешевыми в России

Самые низкие цены на хостелы в России оказались в Перми. Такие выводы сделали аналитики сервиса путешествий OneTwoTrip.

В ходе исследования была проанализирована стоимость одноместного размещения в хостелах 20 крупнейших городов страны. Чтобы исключить влияния ЧМ-2018 на рост цен, была выбрана дата заезда в хостел 1 октября, пишет интернет-газета «Текст».

Самые низкие цены в стране предлагают пермские хостелы. Средняя стоимость суток проживания в них составляет 416 рублей. Второе место в рейтинге городов заняла Самара. Третье — Краснодар. Самым же дорогим городом по стоимости проживания в хостелах стала Москва — 640 рублей.

Всего было просмотрено порядка 1200 хостелов.

Напомним, весной в Госдуму внесли законопроект о запрете размещать хостелы в многоквартирных домах.