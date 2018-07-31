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Арбитраж Татарстана признал банкротом «Союзшахтоосушение»

16:04, 31.07.2018 1
Арбитраж Татарстана признал банкротом «Союзшахтоосушение»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Арбитражный суд Татарстана признал банкротом ООО «Союзшахтоосушение» Рустема Зайнуллина. Общая сумма требований кредиторов составила 62,6 млн рублей.

Решение было принято 27 июля, говорится в сообщении, опубликованном в реестре сведений о банкротстве.

Конкурсным управляющим назначен Евгений Бурнашевский. Конкурсное производство назначено до 26 ноября.

Напомним, что «Союзшахтоосушение» выступило застройщиком таких объектов, как ТРК «Корстон» и «Шаляпин Palace Hotel». Также компания занималась работами во время ремонта казанского ГУМа и гостиницы «Татарстан».

БизнесНедвижимость Татарстан
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