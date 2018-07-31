С алиментщиками в РТ предлагают бороться с помощью религии и новых мер по их поиску

В Татарстане разрабатываются меры по уменьшению задолженности по алиментам. Детский омбудсмен Гузель Удачина предлагает рассматривать ситуации по алиментщикам на комиссии по делам несовершеннолетних, которые есть в каждом муниципальном районе, ввести более пристальный контроль глав муниципальных образований и привлечь к работе представителей религиозных конфессий.

Свои предложения также представил исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по РТ Игорь Безуевский, но они касаются федерального законодательства, передает корреспондент «Реального времени» с брифинга в Кабинете министров.

— Рустамом Нургалиевичем принято решение, что в еженедельном режиме будет рассматриваться ход погашения задолженности по алиментам. Как показывает опыт, как только тот или иной вопрос в еженедельном режиме рассматривается, мониторится, здесь, в любом случае, движение начинает происходить в положительную сторону, — сообщила Гузель Удачина.

Подробности читайте в материале «Реального времени». Напомним, что задолженность по алиментам в Татарстане составила более 3 миллиардов рублей.