Жительницу Чистополя заподозрили в покушении на убийство трехмесячной дочери

23-летнюю жительницу Чистополя Ангелину Кобзеву задержали по подозрению в покушении на убийство трехмесячной дочери. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Татарстан.

По версии следствия, инцидент произошел 30 июля. В этот день Кобзева с сожителем и детьми — 10-летним сыном и 3-месячной дочерью пришли в гости к знакомым. После употребления спиртного хозяева ушли спать, а Кобзева стала ругаться с сожителем.

В ходе конфликта она заявила, что дочь не нужна ни ей, ни сожителю, взяла девочку за ноги и выбросила из окна второго этажа. После этого она выбежала на улицу, а ее старший сын разбудил соседей, которые вызвали медиков.

Девочка получила тяжелые травмы от удара головой о бетонную поверхность. Ее госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу, сообщили в СУ СКР по РТ.

Сейчас Кобзева задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании Кобзевой меры пресечения.

Ранее Челнинца, выбросившего ребенка из окна, приговорили к 10 годам колонии строгого режима.