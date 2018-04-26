Челнинца, выбросившего ребенка из окна, приговорили к 10 годам колонии строгого режима

Набережночелнинский городской суд сегодня приговорил 34-летнего местного жителя Ивана Никитина, который нынешней зимой выбросил из окна 5-летнего ребенка, к 10 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по РТ.

В ночь на 6 февраля Никитин распивал спиртные напитки с сожительницей, у которой гостила 5-летняя внучка. В какой-то момент мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выбросил ребенка в окно третьего этажа.

Очевидцы вызвали скорую, которая доставила девочку в больницу. Врачи диагностировали у нее различные повреждения, в том числе перелом руки.



В прошлом году 27-летняя воспитательница детсада из Лениногорска выбросила своего 4-летнего ребенка из окна четвертого этажа дома в Бугульме. Ребенок упал в сугроб и получил ушибы и ссадины.