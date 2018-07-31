Британские букмекеры прогнозируют отставку экс-тренера «Рубина» Хави Грасии из АПЛ

Британские букмекеры поставили экс-тренера казанского «Рубина» Хави Грасию на первую строчку в списке тренеров на увольнение в новом сезоне АПЛ. Об этом сообщает сайт carrick.ru со ссылкой на местные букмекерские конторы.

Британцам предлагают поставить на увольнение Грасии по коэффициенту 6.00, что делает его лидером списка. Вторую строчку занимает главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, у которого произошел конфликт с руководством клуба по поводу трансферов.

Напомним, Хави Грасия является первым иностранным тренером в истории казанского «Рубина». При нем команда провела один сезон, по итогам которого финишировала на 9-й строчке турнирной таблицы.

Испанский специалист был уволен в июне прошлого года по обоюдному соглашению сторон.