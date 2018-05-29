В Ульяновске заложили именную звезду в честь Чулпан Хаматовой

Фото: Пресс-служба министерства искусства и культурной политики Ульяновской области

Российская актриса театра и кино, уроженка Казани Чулпан Хаматова получила именную звезду на аллее, расположенной возле памятника Валентине Леонтьевой.



Также Хаматова выиграла Гран-при кинофестиваля имени Валентины Леонтьевой «Честь и достоинство», прошедшего в Ульяновске 28 мая, сообщили в пресс-службе министерства искусства и культурной политики Ульяновской области.

«Чулпан Хаматова — актриса, красавица, мама. Кроме того, она — учредитель фонда «Подари жизнь» — поступок, достойный преклонения. Чулпан Хаматова — одна из безусловных моральных лидеров нашей страны, делающая свое дело от всей души», — подчеркнул председатель Законодательного собрания Ульяновской области Анатолий Бакаев.

Актриса не смогла присутствовать на торжественном открытии именной звезды из-за плотного графика.

Напомним, в разные годы обладателями Гран-при приза губернатора Ульяновской области «Честь и достоинство» становились народный артист России Борис Химичев, народная артистка России Лидия Шукшина, режиссер Эмир Кустурица (Сербия) и многие другие выдающиеся деятели культуры.