Замглавы ФСИН извинился перед заключенным за пытки в ярославской колонии

Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко извинился перед заключенным Евгением Макаровым за пытки в ярославской исправительной колонии № 1.



«Я хотел бы принести извинения гражданину Макарову. Извинения его родным и близким. Попросить прощения за то, что наши сотрудники, пусть даже и бывшие, это совершили. Мне стыдно за этих сотрудников», — заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, ранее «Новая газета» опубликовала видео, на котором сотрудники исправительной колонии №1 ФСИН по Ярославской области избивали заключенного. Позднее 17 сотрудников колонии были уволены, шесть сотрудников задержаны.