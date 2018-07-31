Новости происшествий

11:15 МСК
Новости раздела
Происшествия

Замглавы ФСИН извинился перед заключенным за пытки в ярославской колонии

10:54, 31.07.2018
Замглавы ФСИН извинился перед заключенным за пытки в ярославской колонии
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко извинился перед заключенным Евгением Макаровым за пытки в ярославской исправительной колонии № 1.

«Я хотел бы принести извинения гражданину Макарову. Извинения его родным и близким. Попросить прощения за то, что наши сотрудники, пусть даже и бывшие, это совершили. Мне стыдно за этих сотрудников», — заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, ранее «Новая газета» опубликовала видео, на котором сотрудники исправительной колонии №1 ФСИН по Ярославской области избивали заключенного. Позднее 17 сотрудников колонии были уволены, шесть сотрудников задержаны.

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты