Матч «Крылья Советов» — ЦСКА начнут Игнашевич и Варламов

Во вторник, 31 июля, «Крылья Советов» в первом туре Российской Премьер-лиги встретятся с московским ЦСКА.

«Эта игра станет для нашей команды дебютной на «Самара Арене» в качестве клуба Премьер-лиги», — сообщает пресс-служба самарской команды.

Первый удар по мячу в этом поединке сделают два прославленных российских спортсмена. Это обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы, футболист, выступавший за «Крылья Советов» и ЦСКА Сергей Игнашевич и чемпион мира по хоккею, вратарь клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» и сборной России, самарец Семен Варламов.

Начало поединка — в 19.00 мск.

