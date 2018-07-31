Египет предложил России перенести посольство в новую столицу — СМИ

Египет предложил России перенести свое посольство из Каира в новую столицу страны. Всего такое предложение получили 90 стран.

«РФ получила предложение от египетской стороны о переносе посольства до конца года. На данный момент этот вопрос находится на стадии рассмотрения», — приводят слова дипломатического источника «Известия».

Строительство новой столицы, которая пока не имеет названия, должно завершиться до конца года. Город расположится в 45 км к востоку от Каира. Последний лишится столичного статуса.



Ранее сообщалось, что вопрос возобновления чартеров из России в Египет рассмотрят после ЧМ-2018.