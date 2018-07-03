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Главный инженер Tesla покинул компанию

15:07, 03.07.2018
Главный инженер Tesla покинул компанию
Фото: pixabay.com

Старший вице-президент по инженерным разработкам Tesla Даг Филд покинул компанию. Он курировал вопросы по разработке Tesla Model 3.

«После почти пяти лет в Tesla Даг Филд, старший вице-президент по инжинирингу, уходит из компании. Tesla хочет поблагодарить Дага за упорную работу на протяжении многих лет, за все, что он сделал для Tesla», — отмечается в сообщении Tesla.

Ранее стало известно, что Tesla уволит 9% сотрудников для сокращения расходов.

ПромышленностьМашиностроение
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